Автомобиль не устоял перед опорой: в Нижнем Тагиле ДТП (ФОТО)

По информации Отделения пропаганды ГИБДД автопроисшествие случилось в 20:45. 35-летний водитель ВАЗ-21124 с водительским стажем 17 лет ехал по улице Орджоникидзе в сторону проспекта Вагоностроителей. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на электроопору.