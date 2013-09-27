Автомобиль не устоял перед опорой: в Нижнем Тагиле ДТП (ФОТО)
27 сентября 2013, 13:00Происшествия
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие, о котором редакции сообщил пользователь Волчков Э.А.
По информации Отделения пропаганды ГИБДД автопроисшествие случилось в 20:45. 35-летний водитель ВАЗ-21124 с водительским стажем 17 лет ехал по улице Орджоникидзе в сторону проспекта Вагоностроителей. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на электроопору.
В результате ДТП пассажир и водитель ВАЗа получили травмы, с которыми они были госпитализированы в Центральную городскую больницу №1. Водитель - закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибленную рану лба, а пассажир - закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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