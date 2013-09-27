Лжеполицейский Вагонки, отбиравший у школьников телефоны, задержан (ФОТО)

Пострадали ребята из школы №38, №36, №20, и все они при даче показаний описывали одного и того же человека. Главный подозреваемый, который сейчас находится в полиции - 23-летний житель Нижнего Тагила (на фото), причем даже месяца не прошло, как он вышел из мест лишения свободы. Там парень отбывал наказание за аналогичные преступления.

Преступника разыскивали по фотороботу, одна из мам пострадавшего школьника даже отписалась в комментариях на TagilCity.ru:

Мой сын тоже пострадал от рук злоумышленника возле шк.36. Мошенник был без головного убора, в ярко - красной толстовке и синих потертых джинсах. Представлялся Сергеем.

Ребята, которых опрашивали по факту мошенничества, говорят, что видели, как у двух незнакомых им школьников таким же способом были похищены сотовые телефоны. Но в настоящее время данные потерпевших не установлены. В связи с этим полиция обращается к тагильчанам: если в разговоре с ребенком вы узнали о таких фактах, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.

Добавим, в ближайшее время состоится суд для решения вопроса об избрании преступнику меры пресечения в виде заключения под стражу.