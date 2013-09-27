Ох уж эта очередность проезда! ДТП в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Примерно в 19:00 женщина за рулем Renault Logan, водительский стаж которой 3 года, следуя по улице Октябрьской революции, на перекрестке с улицей Строителей, поворачивая налево, столкнулась с Subaru Forester, который следовал во встречном направлении.

Женщина-водитель не пропустила следовавший по главной, в данном случае, автомобиль Subaru. Хотя также можно предположить, что она на мигающий сигнал светофора завершала маневр, а водитель Subaru хотел успеть проскочить на желтый сигнал светофора, как это обычно и бывает в Нижнем Тагиле. Хотя в отделении пропаганды ГИБДД заявляют, что причиной ДТП стало все-таки несоблюдение очередности проезда водителем Renault Logan.