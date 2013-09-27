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Ох уж эта очередность проезда! ДТП в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ох уж эта очередность проезда! ДТП в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

27 сентября 2013, 11:05Происшествия
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