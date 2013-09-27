В Нижнем Тагиле задержали мужчину: он устроил наркопритон в квартире

Для проверки полученной информации по указанному адресу выехали оперативный сотрудник и участковый уполномоченный в сопровождении наряда вневедомственной охраны.

На неоднократные просьбы сотрудников полиции открыть двери никто не откликнулся, настойчивые звонки в дверь также не принесли никаких результатов. В это время один из полицейских, наблюдавший за окнами квартиры, заметил, как через форточку кто-то выбросил небольшой сверток, в котором находился белый порошок. Проведенный экспресс-анализ подтвердил наличие наркотических веществ. Тогда было принято решение все-таки входить в квартиру, вскрывая двери.

Как только стражи порядка оказались внутри квартиры, они увидели впечатляющую картину. В помещении находились четверо молодых людей, в том числе и 29-летний хозяин. Все они известны полицейским, так как состоят на профилактических учетах за употребление наркотических средств. В момент задержания мужчины находились в состоянии опьянения. В квартире повсюду лежали шприцы, пузырьки из-под лекарственных препаратов. Здесь же сотрудники полиции нашли электронные весы, кальян и остатки наркотического вещества. В ходе последующего исследования установлено, что изъятое вещество – смесь, в состав которой входит MDPV, так называемая «скорость».

Хозяин квартиры подтвердил, что сам употребляет наркотики, время от времени к нему приходят его знакомые.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции № 18 подполковник Андрей Данилов, в отношении хозяина неблагополучной квартиры возбуждены уголовные дела за хранение наркотических средств по части 2 статьи 228 УК РФ, а также за содержание притона для потребления наркотических средств по части 1 статьи 232 УК РФ.