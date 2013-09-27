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В Нижнем Тагиле задержали мужчину: он устроил наркопритон в квартире
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле задержали мужчину: он устроил наркопритон в квартире

27 сентября 2013, 16:50ПроисшествияЕвгения
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