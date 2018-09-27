Две иномарки столкнулись и вылетели на автобусную остановку в Екатеринбурге
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26 сентября в Екатеринбурге около остановки «Родонитовая» произошло ДТП с участием автомобилей Nissan и Hyundai Creta. После столкновения машины отбросило на автобусную остановку.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, водитель Nissan не справился с управлением и врезался в Hyundai Creta. После столкновения машины вылетели на остановку. Hyundai развернуло, и он задел пассажирский микроавтобус, в который садились люди.
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В аварии пострадала ехавшая в Nissan девушка. По предварительным данным, у нее черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Медики «скорой» госпитализировали пострадавшую в одну из больниц города, пишет Е1.
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