Подозреваемый в убийстве студента в ночном клубе Екатеринбурга объявлен в розыск
Сегодня, 12:15ПроисшествияФото: СУ СК РФ по Свердловской области
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Следователи Екатеринбурга разыскивают 23-летнего Сандала Трофимова, который подозревается в убийстве студента УрГЮТ в ночном клубе «Мед».
Сюжеты: Екатеринбург
16 сентября возле ночного клуба «Мед» произошла драка между студентами, в результате чего один из молодых людей погиб.
Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, подозреваемый в убийстве студента Сандал Трофимов скрылся с места происшествия и теперь находится в розыске.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сандала Трофимова, следователи просят позвонить по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области: 8(343)297-7-222 или 8-922-193-93-04 (старший следователь отдела Илья Вячеславович Кожевников). Конфиденциальность гарантируется.
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