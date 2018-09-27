Подозреваемый в убийстве студента в ночном клубе Екатеринбурга объявлен в розыск

16 сентября возле ночного клуба «Мед» произошла драка между студентами, в результате чего один из молодых людей погиб.

Как сообщает СУ СК РФ по Свердловской области, подозреваемый в убийстве студента Сандал Трофимов скрылся с места происшествия и теперь находится в розыске.