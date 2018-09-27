Полицейские из Каменска-Уральского подозреваются в насилии над подростками

16 июля трёх подростков (двух парней и одну девушку) задержали сотрудники полиции Каменска-Уральского и доставили в ОП №24. Как утверждают дети, их подозревали в краже женской сумки, в которой находились телефон и банковская карта. Один из подростков, недавно отбывавший наказание в колонии для несовершеннолетних, обвинил во всём товарищей, но те свою вину не признали. После этого на протяжении 4 дней, с 17 по 20 июля, детей забирали в отделение полиции, где, по заверениям, допрашивали по несколько часов без еды и питья, а также избивали.

Меня били подушкой, внутри которой было что-то тяжёлое,рассказывает один из задержанных парней.

Одна из пострадавших подростков, девушка по имени Лена (имя изменено) вместе с бабушкой. Фото: © URA.RU

Пострадавшие и их родители утверждают, что каждый день детей вывозили в лес, где издевательства и угрозы различного рода продолжались. В конце концов, задержанные подписали признательные показания.

В последний раз, 20-го числа, привезли меня в лес. Сказали: «Вот тебе лопата, копай себе могилу». Я ответил, что не буду. Тогда они меня ударили, повалили, потом посадили в машину и всю дорогу били. Терпеть уже было невозможно,вспоминает юноша.

После того как о насильственных действиях стало известно родственникам детей, они обратились с жалобой в прокуратуру, а также с просьбой о помощи к депутату Государственной Думы от Свердловской области Андрею Альшевских. Прокуратура уже провела проверку и выявила в действиях сотрудников полиции нарушения закона.

Ответ из прокуратуры Фото: © URA.RU

Как сообщает URA.ru, в отделении полиции №24 комментировать произошедшее отказались. Начальник отделения подполковник Алексей Андреев, который по свидетельствам пострадавших лично принимал участие в допросах, сообщил журналистам, что все действий полицейских подростки могут обжаловать в прокуратуре.

Начальник ОП №24 подполковник Алексей Андреев Фото: © URA.RU

В ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что никаких конкретных заявлений пока что не поступало, но информация об инциденте будет тщательно проверена.