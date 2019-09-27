Источник: осужденный в Нижнем Тагиле лжефсбшник раньше работал в ОВД

По данным правоохранителей, после выхода на пенсию мужчина изготовил себе удостоверение председателя профсоюза ОВД в основном для «решения вопросов» на дорогах с сотрудниками ГИБДД, а также носил одежду с символикой силовых ведомств. Официально в ММУ МВД «Нижнетагильское» это информацию TagilCity.ru не подтвердили.

В августе 2019 года его судили за покушение на мошенничество: он под видом сотрудника ФСБ предложил руководителю одного из крупных нижнетагильских предприятий за 300 тысяч рублей «решить вопрос» с доследственной проверкой, якобы организованной полицией, и был задержан в момент получения денег. При осмотре в его машине обнаружили удостоверения майора Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД России и подполковника ФСК РФ, а также газовый пистолет.

В ходе следственных действий он неоднократно ссылался на проблемы со здоровьем, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Вероятно, это и позволило получить столь низкий срок,говорит источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.