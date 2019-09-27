Источник: осужденный в Нижнем Тагиле лжефсбшник раньше работал в ОВД
Осужденный житель Нижнего Тагила Владимир Попов, который выдавал себя за сотрудника ФСБ, до 1997 года работал в Пригородном РОВД, сообщил источник TagilCity.ru в правоохранительных органах. По его словам, уйдя на пенсию, мужчина работал охранником, но продолжал выдавать себя за сотрудника силовых структур.
По данным правоохранителей, после выхода на пенсию мужчина изготовил себе удостоверение председателя профсоюза ОВД в основном для «решения вопросов» на дорогах с сотрудниками ГИБДД, а также носил одежду с символикой силовых ведомств. Официально в ММУ МВД «Нижнетагильское» это информацию TagilCity.ru не подтвердили.
В августе 2019 года его судили за покушение на мошенничество: он под видом сотрудника ФСБ предложил руководителю одного из крупных нижнетагильских предприятий за 300 тысяч рублей «решить вопрос» с доследственной проверкой, якобы организованной полицией, и был задержан в момент получения денег. При осмотре в его машине обнаружили удостоверения майора Межрегионального профсоюза сотрудников ОВД России и подполковника ФСК РФ, а также газовый пистолет.
В ходе следственных действий он неоднократно ссылался на проблемы со здоровьем, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Вероятно, это и позволило получить столь низкий срок,говорит источник TagilCity.ru в правоохранительных органах.
Напомним, Ленинский суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.