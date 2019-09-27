«Мегамарт»: накрытый полицией цех с нелегалами поставлял салаты и в другие сети СО
Салаты из цеха ООО «ЧК», в котором жили и работали нелегальные иностранцы, поставлялись в несколько торговых сетей Свердловской области, сообщил TagilCity.ru представитель «Мегамарта». Накануне источник TagilCity.ru в правоохранительных органах сообщил, что этот цех накрыли в ходе операции полиции Нижнего Тагила и ФСБ.
По данным правоохранителей, цех не соответствует требованиям СанПина, а салаты, которые в нём производились, распространялись по магазинам «Мегамарта» в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Арамиле, Сысерти, а также в Тюмени.
В «Мегамарте» сообщили, что временно приостановили поставки из компании «ЧК».
ООО «ЧК» является для «Мегамарта» лишь одним из поставщиков ассортимента товарной группы «корейские салаты». Данный производитель поставляет продукцию не только в наши магазины, но и в другие крупные торговые сети региона, на отдельные розничные точки, рынки. В службу контроля качества «Мегамарт» не поступала информация от органов Роспотребнадзора о том, что данная продукция не соответствует стандартам качества, а производство происходит с нарушением требований контролирующих органов. Отгружаемая продукция сопровождалась всем необходимым пакетом товаро-сопроводительной документации, подтверждающей её качество. Несмотря на это, компанией «Мегамарт» принято решение о приостановке поставок продукции данного производителя до получения комментариев и заключений от контролирующих органов,заявили в отделе рекламы «Мегамарта».
Как сообщил ранее источник TagilCity.ru, в ходе операции правоохранителей в цехе «ЧК» в посёлке Первомайский были задержаны 14 иностранцев, троих из них готовят к депортации из России.