На Урале два человека погибли от отравления угарным газом
Вчера, 22:25ПроисшествияФото: СКР по Свердловской области
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25 сентября в одном из многоэтажных домов в селе Косулино обнаружено тело 29-летнего мужчины, а в соседней квартире — тело 84-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
По предварительной версии, смерть обоих наступила от угарного газа. При осмотре квартиры, где нашли мужчину, в трубе газового оборудования обнаружена деформация, оттуда угарный газ поступал в соседние квартиры. Медицинская помощь понадобилась ещё трём жильцам подъезда, в том числе несовершеннолетней девушке.
По информации следователей, житель одной из квартир в этом доме включил газовый котел, который располагался на кухне. Его труба вмонтирована в ванную. В отсутствие тяги в вентиляционной шахте дома произошло накопление продуктов газа в ближайшие квартиры.
Прокуратура выяснила, что летом этого года газовая компания в ходе проверки признала данную вентиляцию годной к эксплуатации. По факту гибели людей заведено уголовное дело.
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