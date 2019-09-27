На Урале два человека погибли от отравления угарным газом

По предварительной версии, смерть обоих наступила от угарного газа. При осмотре квартиры, где нашли мужчину, в трубе газового оборудования обнаружена деформация, оттуда угарный газ поступал в соседние квартиры. Медицинская помощь понадобилась ещё трём жильцам подъезда, в том числе несовершеннолетней девушке.

По информации следователей, житель одной из квартир в этом доме включил газовый котел, который располагался на кухне. Его труба вмонтирована в ванную. В отсутствие тяги в вентиляционной шахте дома произошло накопление продуктов газа в ближайшие квартиры.