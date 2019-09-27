На Урале водитель «Лады» насмерть сбил пенсионера на мотоблоке
Сегодня, 18:39ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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27 сентября около 4 утра в Туринске автомобиль «Лада» врезался в мотоблок, на котором 79-летний пенсионер ехал за водой. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что 21-летний водитель «Лады» выехал на встречку для обгона, не заметил в темноте мотоблок и врезался в него. После столкновения автомобиль влетел в кирпичное нежилое здание.
Пенсионер умер до приезда «скорой», водитель «Лады» также получил травмы и доставлен в больницу.
По данному инциденту сотрудники полиции проводят проверку.
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