Под Нижним Тагилом водитель Mazda отправил в кювет «ГАЗель» и столкунлся с «Приорой»

Как рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт, «ГАЗель» ехала по одной полосе с иномаркой, после столкновения грузовой автомобиль вылетел в кювет, а Mazda выехала на встречную полосу, где задела «Ладу».