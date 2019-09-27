Под Нижним Тагилом водитель Mazda отправил в кювет «ГАЗель» и столкунлся с «Приорой»
Сегодня, 16:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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Ночью 26 сентября на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель Mazda-6 1998 года рождения врезался в грузовую «ГАЗель», а после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приора». Двое пассажиров Mazda госпитализированы с переломами и ушибами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказал TagilCity.ru начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт, «ГАЗель» ехала по одной полосе с иномаркой, после столкновения грузовой автомобиль вылетел в кювет, а Mazda выехала на встречную полосу, где задела «Ладу».
Видео
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Видео: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
По факту ДТП проводится административное расследование.
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