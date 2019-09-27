Самолёт из Казани вынужденно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира
Сегодня, 21:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Самолёт, следовавший из Казани в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина почувствовал себя плохо во время перелёта и упал в обморок. В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали, что после незапланированной посадки пассажиру была оказана медицинская помощь. После этого его увезли в одну из городских больниц.
Напомним, 22 сентября в аэропорту Кольцово пассажирам, летевшим до Симферополя, пришлось ждать рейс семь часов. При этом вылет самолёта откладывали пять раз.
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