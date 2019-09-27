Сотрудники полиции оперативно задержали угонщика авто

На Вагонке у дома по улице Тимирязева произошёл конфликт между двумя мужчинами. По словам 19-летнего заявителя, незнакомец был недоволен парковкой его автомобиля. В результате чего неизвестный избил молодого человека, забрал ключи от машины и уехал на ней.

Сотрудниками полиции оперативно был проведен план «Перехват». Во время патрулирования улиц и дворов в районе общежития по улице Юности младший лейтенант Алексей Фоминых и Евгений Певеня заметили угнанное авто. Около неё находились двое мужчин, которых затем доставили в отдел полиции по улице Тельмана, 40.

Один из задержанных оказался обидчик молодого человека. 32-летний мужчина ранее был судим за имущественные преступления и преступления против личности.

По словам задержанного, припаркованная у подъезда машина помешала ему войти в дом. Он пинал по колесам авто молодого человека, с которым затем у него и произошёл конфликт. Угнанную машину он планировал вернуть на следующий день и получить извинения от парня.