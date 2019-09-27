Сотрудники полиции оперативно задержали угонщика авто
Неизвестный избил молодого человека и угнал его машину. Сотрудники полиции оперативно раскрыли угон машины, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
На Вагонке у дома по улице Тимирязева произошёл конфликт между двумя мужчинами. По словам 19-летнего заявителя, незнакомец был недоволен парковкой его автомобиля. В результате чего неизвестный избил молодого человека, забрал ключи от машины и уехал на ней.
Сотрудниками полиции оперативно был проведен план «Перехват». Во время патрулирования улиц и дворов в районе общежития по улице Юности младший лейтенант Алексей Фоминых и Евгений Певеня заметили угнанное авто. Около неё находились двое мужчин, которых затем доставили в отдел полиции по улице Тельмана, 40.
Один из задержанных оказался обидчик молодого человека. 32-летний мужчина ранее был судим за имущественные преступления и преступления против личности.
По словам задержанного, припаркованная у подъезда машина помешала ему войти в дом. Он пинал по колесам авто молодого человека, с которым затем у него и произошёл конфликт. Угнанную машину он планировал вернуть на следующий день и получить извинения от парня.
За неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.