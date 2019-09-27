В Екатеринбурге задержан мигрант, который избивал и грабил женщин
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: отделение по связям со СМИ полиции Екатеринбурга
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Полицейские задержали в Екатеринбурге 26-летнего мигранта, который в вечернее время грабил женщин, а также сломал челюсть 16-летней девочке, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Попался мужчина 26 сентября, когда в очередной раз пытался совершить преступление. Полицейские выяснили, что злоумышленник нападал на пострадавших сзади, сильно бил по голове, после чего забирал сумки и ценные вещи.
В квартире задержанного найдено два сотовых телефона. По версии следствия, их он отобрал у одной из жертв 19 сентября, нанеся при этом тяжкие телесные повреждения.
Полицейские предполагают, что на счету у мужчины не менее шести эпизодов грабежей и ищут других пострадавших женщин.
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