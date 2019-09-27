В Екатеринбурге задержан мигрант, который избивал и грабил женщин

Попался мужчина 26 сентября, когда в очередной раз пытался совершить преступление. Полицейские выяснили, что злоумышленник нападал на пострадавших сзади, сильно бил по голове, после чего забирал сумки и ценные вещи.

В квартире задержанного найдено два сотовых телефона. По версии следствия, их он отобрал у одной из жертв 19 сентября, нанеся при этом тяжкие телесные повреждения.