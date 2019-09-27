В Нижнем Тагиле отпустили по УДО экс-полицейского по делу о смерти Станислава Головко

Он и ещё двое экс-сотрудников полиции были признаны виновными в превышении полномочий при задержании Станислава Головко. Задержанный скончался после трех дней пребывания в отделе полиции № 17.

Помощник председателя суда Галина Жуланова рассказала изданию, что ходатайство осужденного на неотбытый срок наказания 8 месяцев и 16 дней поддержала колония и прокурор. Постановление вступит в силу через 10 дней.

Тагилстроевский районный суд сегодня также рассмотрит прошения об условно-досрочном освобождении двух других экс-полицейских Дмитрия Панова и Егора Ялунина.