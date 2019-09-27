В Нижнем Тагиле отпустили по УДО экс-полицейского по делу о смерти Станислава Головко
27 сентября Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об освобождение по УДО бывшего сотрудника МВД Анатолия Быкова, сообщает ИА «Все новости».
Он и ещё двое экс-сотрудников полиции были признаны виновными в превышении полномочий при задержании Станислава Головко. Задержанный скончался после трех дней пребывания в отделе полиции № 17.
Помощник председателя суда Галина Жуланова рассказала изданию, что ходатайство осужденного на неотбытый срок наказания 8 месяцев и 16 дней поддержала колония и прокурор. Постановление вступит в силу через 10 дней.
Тагилстроевский районный суд сегодня также рассмотрит прошения об условно-досрочном освобождении двух других экс-полицейских Дмитрия Панова и Егора Ялунина.
Напомним, Станислав Головко скончался осенью 2017 года в результате нанесения телесных повреждений сотрудниками полиции № 17 Нижнего Тагила. Дело проходило по двум статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий». По первой статье бывшие сотрудники были оправданы в 2018 году.