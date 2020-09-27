Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что известно на текущий момент

В эфире "Эхо Москвы" свой комментарий по поводу событий дал военный обозреватель Александр Гольц. По его словам, участие России в конфликте не требуется, так как обязательства по защите у страны есть только перед Арменией, а Нагорный Карабах официально не признан её частью.