Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что известно на текущий момент

Конфликт между Арменией и Азербайджаном: что известно на текущий момент

Сегодня, 17:47ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Министерство иностранных дел РФ призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь.

По информации ТАСС, Армения не стала обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Пресс-секретарь ведомства Владимир Зайнетдинов отметил, что организация выступает за мирное решение конфликта.

Турция выступила на стороне Азербайджана и осудила нападение Армении. Офпред президента Турции Ибрагим Калын написал об этот в своем Twitter. Он считает, что перемирие нарушили войска Армении, напав на мирные поселения и призвал прекратить опасные провокации.

Минобороны Армении на своем сайте опубликовало видео уничтожения азербайджанской техники и личного состава.

Генпрокуратура Азербайджана опубликовала информацию о 14 постадавших мирных жителях республики, пишет РБК.

По данным корреспондента издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что столкновение негативно сказывается на представителях сторон конфликта, проживающих на территории России и призвал власти Армении и Азербайджана вернуться к мирному урегулированию.

В эфире "Эхо Москвы" свой комментарий по поводу событий дал военный обозреватель Александр Гольц. По его словам, участие России в конфликте не требуется, так как обязательства по защите у страны есть только перед Арменией, а Нагорный Карабах официально не признан её частью.

Открытое военное столкновение станет политической катастрофой для России, продававшей оружие обеим сторонам, в надежде, что оружейный баланс поможет сохранить мир. Мне кажется сейчас российские дипломаты круглосуточно ищут выход из сложившейся ситуации, добавил Гольц.

Напомним, утром 27 сентября власти Армении ввели военное положение из-за обстрела Азербайджаном Нагорного Карабаха.

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