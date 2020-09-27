На трассе Екатеринбург-Серов был замечен гуляющий лось

Как рассказал Tagilcity.ru один из очевидцев, загруженность дороги, как и всегда в пятницу вечером, была приличной.
Лось мало испугался меня, хотя я на УАЗе, который тоже не маленький, а ускорился он, скорее всего, из-за автоцистерны, которую я опередил, поделился Олег с редакцией TagilCity.ru.
В противном случае, от животного пришлось бы уворачиваться. Примечательно, что легковых машин, судя по всему, животное не боялось вовсе.
Напомним, 3 сентября на трассе под Екатеринбургом «Nissan X-Trail» сбил лося. Три человека пострадали, а лось погиб.