На трассе Екатеринбург-Серов был замечен гуляющий лось

На трассе Екатеринбург-Серов был замечен гуляющий лось

Сегодня, 11:11ПроисшествияPhoto: pixabay
25 сентября на 50-м километре трасы Екатеринбург-Серов, недалеко от поворота на Верх-Нейвинск-Новоуральск, около 21.30 был замечен взрослый лось, прогуливающейся по трассе.

Как рассказал Tagilcity.ru один из очевидцев, загруженность дороги, как и всегда в пятницу вечером, была приличной.

Лось мало испугался меня, хотя я на УАЗе, который тоже не маленький, а ускорился он, скорее всего, из-за автоцистерны, которую я опередил, поделился Олег с редакцией TagilCity.ru.

Video:Олег Матвеев

В противном случае, от животного пришлось бы уворачиваться. Примечательно, что легковых машин, судя по всему, животное не боялось вовсе.

Напомним, 3 сентября на трассе под Екатеринбургом «Nissan X-Trail» сбил лося. Три человека пострадали, а лось погиб.

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