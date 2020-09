26 сентября на трассе Екатеринбург-Тюмень водитель МАЗа уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot Boxer, пишет E1.

По предварительной информации, 41-летний водитель грузовика двигался в направлении Екатеринбурга и уснул. В результате он выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом. Пострадал сам водитель МАЗа и 52-летний водитель иномарки. Оба госпитализированы в больницу Камышлова. В причинах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Напомним, недавно в Екатеринбурге в массовое ДТП попал военный грузовик и шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет. В Екатеринбурге военный грузовик попал в массовое ДТП с семью автомобилями

