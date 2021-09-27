Подозреваемые в педофилии участковый с подельником арестованы в Первоуральске

Суд Первоуральска на два месяца арестовал бывшего участкового и его подельника-рецидивиста, которых следователи подозревают в изнасиловании малолетней девочки.

Экс-участкового и его подельника, неоднократно судимого помощника машиниста местного предприятия, следователи подозревают в нескольких изнасилования 12-летней девочки в Первоуральске, сообщает старший помощник главы СКР по Свердловской области Александр Шульга. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста до 25 ноября 2021 года. Подозреваемым грозит до 20 лет колонии. Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательств, назначен ряд экспертиз. Расследование находится на контроле в главке СК РФ. Напомним, 20 сентября 2021 года в Староуткинске Свердловской области была найдена в петле 17-летняя девушка. Со слов местных жителей, девушку периодически насиловал ее собственный дед, подросток даже делала аборт. 17-летняя девушка из Староуткинска свела счёты с жизнью

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