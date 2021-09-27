Подозреваемый в педофилии участковый уволен из полиции в Первоуральске

Полицейского уволили после того, как несовершеннолетняя девочка пожаловалась на сексуальное насилие со стороны двух мужчин, а сам экс-участковый помещен под стражу в Первоуральске, сообщает Ура.ру.
Сотрудники ППС по «горячим следам» установили и задержали двух подозреваемых в изнасиловании девочки. Ими оказался ранее неоднократно судимый машинист местного предприятия и участковый уполномоченный. Оба подозреваемы арестованы.
Напомним, житель Краснотурьинска отправлен на 6 лет в колонию за сексуальные утехи с несовершеннолетней без насилия.