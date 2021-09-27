Похожий на пистолет предмет принес в заведение студент колледжа в Тюмени

Инцидент произошел 27 сентября 2021 года в стенах одного из тюменских колледжей, сообщает E1.
Сотрудники учебного учреждения заметили, как молодой человек собирает и разбирает «пистолет» и вызвали правоохранителей. Комментариев от полиции и администрации колледжа пока не поступало.
Это уже второй случай за прошедшую неделю, когда учащиеся колледжей приносят в заведения нечто, напоминающее оружие. 23 сентября 2021 года еще один студент пытался пронести в колледж ружью для страйкбола. На входе он был задержан охраной. Молодой человек извинился «за глупость».
Напомним, 20 сентября 2021 года 18-летний студент расстрелял в кампусе Пермского университета 6 человек. Еще почти 50 человек пострадали.