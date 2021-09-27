Скончался «последний советский диссидент» Виктор Пестов в Екатеринбурге

Скончался «последний советский диссидент» Виктор Пестов в Екатеринбурге

Скончался «последний советский диссидент» Виктор Пестов в Екатеринбурге

Сегодня, 12:06
Происшествия
Фото: страница Виктора Пестова в Facebook
На 76-м году жизни в Екатеринбурге скончался Виктор Пестов. Его называли последним советским диссидентом.

О происшествии рассказал на своей странице Facebook глава «Мемориала» (организация включена государством в список НКО — иностранных агентов) Алексей Мосин.

По его словам, Пестов сам себя именовал последним диссидентом.

Свой лагерный срок (пять лет) он получил в 1971 году за разбрасывание антисоветских листовок в день Пасхи. Вечная память, написал он.

В группе военно-исторического объединения «Урал-Фронт» ВКонтакте сообщается, что неделю назад Пестов попал в больницу с коронавирусом и его состояние было тяжелым.

До конца своей жизни Пестов оставался политическим активистом и сотрудничал с правозащитными организациями.

Сюжеты:
Екатеринбург
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