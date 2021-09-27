Спасал подругу в шторм: на отдыхе в Испании погиб племянник уральского политолога

Данила Гагарин был инструктором по фитнесу, сообщает Telegram-канал SHOT. В день инцидента он вместе с женой решил экстремально отдохнуть — прыгать в волны во время шторма. Также вместе с парой отдыхала их подруга из Финляндии. Она прыгнула первой, однако не смогла выплыть, тогда мужчина бросился на помощь. Волной его отбросило на скалы, в результате Данила скончался. Жительница Финляндии тоже не выжила.