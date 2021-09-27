Спасибо, что живы: тагильчанка с тремя детьми была в самолете во время удара молнии

Я сомневалась. Сочи — это же так дорого, лучше в Турцию полететь. И такая тревожность была, еще и все шло не по плану в этот день. Утром была назначена встреча, а водитель не приехал. Должна была прийти мама, но так и не пришла. С горем пополам смогла уехать из дома. Только в 21.00 начала собирать чемодан, когда пришел муж. Почистила себе морковку, смеется она сейчас.