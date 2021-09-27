Спасибо, что живы: тагильчанка с тремя детьми была в самолете во время удара молнии

Борт Azur Air вылетел из Екатеринбурга в 9 часов утра, посадка была назначена в 10.30 по московскому времени. Тагильчанка Евгения находилась на борту с мамой и тремя маленькими детьми. Перед поездкой в аэропорт она записала шутливое видео «Что-то я паникую».
Сам полет, по ее словам, был чудесный, однако во время снижения самолет попал в зону турбулентности. Борт затрясло, а в салоне началась паника. Момент удара молнии Евгения сняла на видео, где заметно, что самолет резко начинает снижаться.
Мы молились: Господи, спаси и сохрани, говорит тагильчанка.
Перед полетом у девушки было плохое предчувствие, до последнего она не хотела собирать чемодан, сомневалась и переживала без причины. Вещи «накидала» за два часа до выезда.
Я сомневалась. Сочи — это же так дорого, лучше в Турцию полететь. И такая тревожность была, еще и все шло не по плану в этот день. Утром была назначена встреча, а водитель не приехал. Должна была прийти мама, но так и не пришла. С горем пополам смогла уехать из дома. Только в 21.00 начала собирать чемодан, когда пришел муж. Почистила себе морковку, смеется она сейчас.
Более того, тагильчанка с детьми чуть не опоздала на рейс. Ночевать они остались в комнате матери и ребенка, после подъема пошли в зал ожидания. Вылет был назначен в 9 утра, но Евгения подумала, что в это время начинается посадка. Случайно услышала, что «какая-то» посадка на рейс заканчивается. Взяла детей и побежала к стойке.
Мама в полной уверенности сказала: «Ты куда бежишь, у нас же до посадки еще полчаса!». Удивительно, конечно, но нас без проблем пропустили,говорит Евгения.
Посадка началась со стандартной фразы пилота о снижении самолета и необходимости пристегнуть ремни.
Сразу же попали в тучи. Сначала мы начали кружить, сделали один круг — не получилось. Пошли на второй круг, в этот момент нас подкинуло два раза, и мы начали падать. Все вещи разлетелись по салону, вспоминает Евгения.
Со слов пассажиров, молния ударила в кабину пилота или в крыло, затем прошла по всему самолету. На некоторое время борт оказался обесточен — пропало электричество. Какое-то время авиасудно летело на автопилоте.
Весь самолет кричал, у женщины сзади меня была паническая атака. Она кричала: «Я больше не могу, я больше не могу — спасите!», говорит тагильчанка.
Сама девушка старалась не паниковать, так как рядом дети, которые все чувствуют и смотрят на реакцию мамы.
Я повторяла: все хорошо, это турбулентность, мы сейчас приземлимся, все хорошо — это непогода. Я понимала, что паниковать нет смысла — на все воля божья и опыт пилотов.
Когда пилот сказал о благополучной посадке, пассажиры аплодировали и плакали.
Я держалась, сколько могла, после слов пилота всё — заплакала.
После посадки пассажиры около часа ждали, когда их выпустят из салона. По словам девушки, в аэропорту Краснодара их никто не встретил, не объяснили также, куда идти или ехать дальше. Евгения связалась с представителем Azur Air, он ответил, что повторный вылет состоится после улучшения погодных условий. Компенсация не положена, так как от непогоды, сказал он, никто не застрахован.
Спасибо, что живые, подметила Евгения.
Путешественники не стали ждать, а поехали на железнодорожный вокзал, где через пять часов сели на электричку до Сочи. Дорога заняла столько же времени. В поезде пассажиры разговорились и поделились информацией, которую удалось узнать.
Со слов одного из пассажиров, в салоне летел инженер из Кольцово, который сказал: если бы самолет затрясло в третий раз — высоту пилот набрать бы больше не смог.
Другой пассажир сообщил, что до Сочи не долетели еще два рейса. Посадку они совершили в Минеральных водах и Ростове.
Сейчас пассажиры рейса ZF-347 наслаждаются отдыхом в Сочи.