В ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²

Как пишет издание 360tv.ru, по информации источника, пожар случился в Подольске, деревне Большое Толбино, на Промышленной улице, в доме 3к2. Пожар охватил все здание, что привело к обрушению кровли.
Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Сведений о пострадавших также нет. В МЧС подтвердили, что по данному адресу загорелся ангар. Там уточнили, что металлический ангар размером 72 на 12 м горит по всей площади, угрозы распространения нет.
В ведомстве также отметили, что в 18:06 возгорание удалось локализовать на площади 864 м². Тушением пожара занимались 74 человека, были привлечены 22 технические единицы, а также 28 человек и 7 единиц техники от МЧС.