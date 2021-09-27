В ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²

В ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²
В ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: pixabay.com
В промышленном ангаре Подольска произошло возгорание. Пожар распространился по всей площади, по данным экстренных служб.

Как пишет издание 360tv.ru, по информации источника, пожар случился в Подольске, деревне Большое Толбино, на Промышленной улице, в доме 3к2. Пожар охватил все здание, что привело к обрушению кровли.

Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Сведений о пострадавших также нет. В МЧС подтвердили, что по данному адресу загорелся ангар. Там уточнили, что металлический ангар размером 72 на 12 м горит по всей площади, угрозы распространения нет.

В ведомстве также отметили, что в 18:06 возгорание удалось локализовать на площади 864 м². Тушением пожара занимались 74 человека, были привлечены 22 технические единицы, а также 28 человек и 7 единиц техники от МЧС.

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