В ангаре Подольска произошел пожар на площади 864 м²

Почему произошло возгорание, пока неизвестно. Сведений о пострадавших также нет. В МЧС подтвердили, что по данному адресу загорелся ангар. Там уточнили, что металлический ангар размером 72 на 12 м горит по всей площади, угрозы распространения нет.