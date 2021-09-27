В изнасиловании 16-летнего екатеринбуржца подозревается гражданин Узбекистана

В изнасиловании 16-летнего екатеринбуржца подозревается гражданин Узбекистана
В изнасиловании 16-летнего екатеринбуржца подозревается гражданин Узбекистана
Сегодня, 20:01ПроисшествияФото: 1MI
Гражданин Узбекистана, работающий сторожем, подозревается в том, что изнасиловал 16-летнего подростка в Екатеринбурге. По версии следствия, он совершил насильственные действия, когда подросток зашел в будку, чтобы погреться.

16-летний подросток, который состоит на учете у психиатра, возвращался домой и сильно замерз. Он принял решение погреться в будке охранника парковки на улице Фрезеровщиков, пишет Ура.ру со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Там он уснул.

Уралец пришел в себя, когда ощутил боль и понял, что его насилуют. На данный момент 49-летний иностранец был задержан. На месте инцидента полицейские обнаружили резиновый фаллоимитатор.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Ревде мужчина в возрасте 40-50 лет изнасиловал 9-летнего мальчика, учившегося в гимназии. Мальчик пояснил, что пошел за незнакомцем, потому что тот дал ему 50 рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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