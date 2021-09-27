Водитель грузовика не захотел «взвешиваться» и сбил инспектора на Урале

ЧП произошло утром 24 сентября 2021 года на Челябинском тракте в Свердловской области, сообщает E1.
Водитель самосвала был остановлен на трассе и инспекторы Ространснадзора предложили ему произвести взвешивание грузовика, так как у них возникло подозрение в перегрузе. Пока один инспектор готовил оборудование, второй стоял сзади самосвала, который неожиданно поехал назад и сбил его.
После этого нарушитель скрылся, оставив документы у инспекторов. Он вернулся лишь спустя несколько часов, но уже с пустым кузовом. Сотрудники ГИБДД составили в отношении него несколько административных материалов, пострадавший получил ушибы и сотрясение мозга.
Напомним, в середине лета 2021 года молодой человек без водительского удостоверения сбил сотрудника ГИББД на чужом авто, и скрылся. Нарушителя арестовали на 14 суток со штрафом, теперь он ждет суда за насилие над представителем власти.