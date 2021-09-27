За убийство и захоронение собутыльника тагильчанину грозит 15 лет колонии

За убийство и захоронение собутыльника тагильчанину грозит 15 лет колонии
За убийство и захоронение собутыльника тагильчанину грозит 15 лет колонии
Сегодня, 12:51ПроисшествияФото: 1МI
Житель Нижнего Тагила пропал в середине октября 2020 года. Через несколько дней поисков его труп был найден в могиле на кладбище.

Следователями закончено расследование по факту убийства пропавшего без вести мужчины, труп которого обнаружили в готовой могиле на кладбище поселка Отрадный Свердловской области в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

46-летний мужчина подозревается следователями в убийстве и захоронении потерпевшего после ссоры, возникшей во время распития спиртного. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и живота, после чего задушил жертву.

Чтобы скрыть преступление, тело жертвы мужчина вывез на кладбище поселка Отрадный и захоронил его. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, суд вынес приговор многодетному уральцу, который случайно убил пинком своего знакомого из-за денежного долга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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