За убийство и захоронение собутыльника тагильчанину грозит 15 лет колонии

Житель Нижнего Тагила пропал в середине октября 2020 года. Через несколько дней поисков его труп был найден в могиле на кладбище.

Следователями закончено расследование по факту убийства пропавшего без вести мужчины, труп которого обнаружили в готовой могиле на кладбище поселка Отрадный Свердловской области в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 46-летний мужчина подозревается следователями в убийстве и захоронении потерпевшего после ссоры, возникшей во время распития спиртного. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и живота, после чего задушил жертву. Чтобы скрыть преступление, тело жертвы мужчина вывез на кладбище поселка Отрадный и захоронил его. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, суд вынес приговор многодетному уральцу, который случайно убил пинком своего знакомого из-за денежного долга. Убившему знакомого пинком уральцу суд вынес приговор

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