За убийство и захоронение собутыльника тагильчанину грозит 15 лет колонии

Следователями закончено расследование по факту убийства пропавшего без вести мужчины, труп которого обнаружили в готовой могиле на кладбище поселка Отрадный Свердловской области в октябре 2020 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
46-летний мужчина подозревается следователями в убийстве и захоронении потерпевшего после ссоры, возникшей во время распития спиртного. Обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего в область шеи и живота, после чего задушил жертву.
Чтобы скрыть преступление, тело жертвы мужчина вывез на кладбище поселка Отрадный и захоронил его. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, суд вынес приговор многодетному уральцу, который случайно убил пинком своего знакомого из-за денежного долга.