Гаишника, сбившего девушку, уволят
Сотрудник ГИБДД, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП, будет уволен.
Как сообщили Накануне.RUв пресс-центре областного ведомства, завтра, 28октября, состоится аттестационная комиссия старшего сержанта милицииДмитрия Неткачева при личном составе полка ДПС ГИБДД ГУВД поСвердловской области, под председательством командира полка.
«На аттестационной комиссии будут рассмотрены все обстоятельствадорожно-транспортного происшествия и доведены до личного состава. Порезультатам рассмотрения в отношении инспектора ДПС будут приняты меры кувольнению из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», —говорится в официальном сообщении.
Сотрудник ГИБДД на автомобиле сбил девушку ночью 21 октября на ул. Малышева в Екатеринбурге. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.26 октября за оставление места ДТП инспектор ДПС Дмитрий Неткачеврешением суда уже лишен права управления транспортным средством на 1,5года.