Гаишника, сбившего девушку, уволят

Как сообщили Накануне.RUв пресс-центре областного ведомства, завтра, 28октября, состоится аттестационная комиссия старшего сержанта милицииДмитрия Неткачева при личном составе полка ДПС ГИБДД ГУВД поСвердловской области, под председательством командира полка.

«На аттестационной комиссии будут рассмотрены все обстоятельствадорожно-транспортного происшествия и доведены до личного состава. Порезультатам рассмотрения в отношении инспектора ДПС будут приняты меры кувольнению из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», —говорится в официальном сообщении.