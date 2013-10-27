В Нижнем Тагиле ограбили садовый домик пенсионера

В итоге имущество он похитил на небольшую сумму – 1920 рублей. Но для хозяина домика, пенсионера 1941 года рождения, ощутимая. В тот же вечер следственно-оперативная группа нашла и задержала преступника.

Им оказался молодой человек 1985 года рождения, против которого возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а все похищенное изъято.