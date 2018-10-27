Певица Клава Кока попала в больницу после концерта в Екатеринбурге

Настоящее имя артистки Клавдия Высокова, сейчас она выступает под лейблом Black Star. После концерта в Екатеринбурге 25 октября девушку увезли на скорой в больницу.

Позднее в своем instagram певица написала, что у нее проблемы со связками и все запланированные концерты будут отменены до 22 ноября.