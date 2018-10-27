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Певица Клава Кока попала в больницу после концерта в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1540610971 klava

Певица Клава Кока попала в больницу после концерта в Екатеринбурге

Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: instagram Клавы Коки
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