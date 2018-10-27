Певица Клава Кока попала в больницу после концерта в Екатеринбурге
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: instagram Клавы Коки
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Уроженке Екатеринбурга певице Клаве Коке стало плохо после концерта в родном городе.
Сюжеты: Екатеринбург
Настоящее имя артистки Клавдия Высокова, сейчас она выступает под лейблом Black Star. После концерта в Екатеринбурге 25 октября девушку увезли на скорой в больницу.
Позднее в своем instagram певица написала, что у нее проблемы со связками и все запланированные концерты будут отменены до 22 ноября.
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