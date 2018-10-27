Привязал к лесам: таджик обвиняется в незаконном лишении свободы 13-летнего салдинца

Летом 2018 года мать 13-летнего мальчика сообщила в полицию о том, что неизвестный мужчина привязал к строительным лесам ее ребенка и удерживал, пока подростка не освободили прохожие.

В ходе следствия было установлено, что несколько подростков подошли к обвиняемому на улице, где он проводил ремонт одного из домов. Мальчики предложили гражданину Таджикистана купить у них портативные зарядные устройства, за что попросили 300 рублей. Обвиняемый дал им 1000 рублей и попросил разменять деньги. Когда мальчики принесли деньги, обвиняемому показалось, что дети его обманули. Тогда мужчина пригрозил, что заберет и деньги и зарядники. Несовершеннолетние попытались убежать, но мужчина поймал одно из них и привязал к строительным лесам.