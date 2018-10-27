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Привязал к лесам: таджик обвиняется в незаконном лишении свободы 13-летнего салдинца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Architecture house home repair facade property 1017121 pxhere.com

Привязал к лесам: таджик обвиняется в незаконном лишении свободы 13-летнего салдинца

Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: pxhere.com
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