Рецидивист из Сухого Лога задержан по подозрению в хранении наркотиков
Сегодня, 21:44ПроисшествияФото: maxpixel.net
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В Богдановиче задержан житель Сухого Лога, у которого были изъяты наркотические вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
Полицейские Богдановича получили информацию о том, что житель Сухого Лога собирается приобрести и провезти на автомобиле марки «Ниссан Куб» наркотические вещества из Екатеринбурга.
В ходе спецоперации сотрудники полиции остановили похожий автомобиль и обнаружили у водителя полимерный пакет типа «зип-лок» с веществом кремового цвета, которое было направлено на экспертизу.
Подозреваемый был задержан, им оказался неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление гражданин из Сухого Лога 1981 года рождения.
Экспертиза показала, что в изъятом пакете находилось наркотическое средство. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
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