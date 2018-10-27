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Рецидивист из Сухого Лога задержан по подозрению в хранении наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Risk prohibited cocaine death abuse drugs drug 1276783

Рецидивист из Сухого Лога задержан по подозрению в хранении наркотиков

Сегодня, 21:44ПроисшествияФото: maxpixel.net
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