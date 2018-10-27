Рецидивист из Сухого Лога задержан по подозрению в хранении наркотиков

Полицейские Богдановича получили информацию о том, что житель Сухого Лога собирается приобрести и провезти на автомобиле марки «Ниссан Куб» наркотические вещества из Екатеринбурга.

В ходе спецоперации сотрудники полиции остановили похожий автомобиль и обнаружили у водителя полимерный пакет типа «зип-лок» с веществом кремового цвета, которое было направлено на экспертизу.

Подозреваемый был задержан, им оказался неработающий, ранее судимый за аналогичное преступление гражданин из Сухого Лога 1981 года рождения.