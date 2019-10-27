В Екатеринбурге произошло нападение на пункт микрозаймов

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В Екатеринбурге на перекрестке Победы-Ломоносова мужчина напал на пункт микрозаймов, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел утром 27 октября. Сейчас на месте работает полиция, нападавшему удалось сбежать.
Полицейские в рамках следственно-оперативных мероприятий опрашивают персонал пункта микрозаймов, устанавливают очевидцев происшествия. В действиях злоумышленника усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статей 162 УК РФ (разбой). Обстоятельства инцидента устанавливаются, рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
Также пресс-служба МВД сообщила, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение.
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