В Нижнем Тагиле молодой человек скончался после падения из окна
Сегодня, 14:50ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Инцидент произошел сегодня утром, 27 октября. Из окна многоэтажного дома на ГГМ выпал подросток. Спасти его не удалось, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подробности происшествия уточняются, местные жители заявляют, что погибшему на вид 17-18 лет.
Личность, возраст погибшего и обстоятельства происшествия выясняются,сообщили TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».
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Напомним, 17 октября в Нижнем Тагиле в промзоне ВМЗ найдено тело 14-летнего мальчика.
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