В Первоуральске поезд сбил мужчину насмерть
Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: Группа «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте
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Вечером 26 октября в Первоуральске мужчина попал под поезд, сообщает E1.
Он скончался до прибытия врачей.
Мужчина, около 70 лет, погиб. Его данные пока неизвестны,сказали в скорой помощи.
Один из подписчиков группы «Инцидент Первоуральск» рассказал, что после происшествия на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия было оцеплено.
За поездом два полицейских. Ближе подойти не разрешили, говорится в сообщении.
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