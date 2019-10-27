В Первоуральске поезд сбил мужчину насмерть

Он скончался до прибытия врачей.

Мужчина, около 70 лет, погиб. Его данные пока неизвестны,сказали в скорой помощи.

Один из подписчиков группы «Инцидент Первоуральск» рассказал, что после происшествия на месте работали сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия было оцеплено.