22-летний ветеран Сирии из Екатеринбурга попал под грузовик на Дальнем Востоке

Свердловский ветеран Сирии Никита Ефременко находится в коме в одной из больниц в Хабаровском крае, сообщает Е1 со ссылкой на близких молодого человека.

22-летнего парня, у которого в ноябре заканчивался контракт, сбил грузовик и, по словам родных, Никита был отправлен в отпуск задним числом. У него имеется жена и трехлетний сын. В субботу 17 октября он был на полигоне, на учениях. Потом вернулся в гарнизон, село Князе-Волконское-1, и 18-го разговаривал с мамой. А дальше он не выходил на связь несколько дней — у военного это нормально в общем-то. В среду я начала его искать, написала сослуживцам, но один не отвечал, а другой был в отпуске,прокомментировала ситуацию супруга парня. В среду с ней связался командир Никиты и сообщил, что тот попал под колеса автомобиля. После молодой человек впал в кому. Неделю, вместо военного госпиталя, он находился в гражданской больнице У него множественные переломы, не функционируют почки, тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг. Про перевод в Екатеринбург пока вообще речи нет. Он ветеран боевых действий, в Сирии воевал. И никаких медиков военных неделю не звали, подчеркнула девушка. Напомним, 20 июня в Нижнем Тагиле под колёсами фуры погиб пешеход. 59-летний пешеход попал под колеса Man, когда грузовик выезжал с прилегающей территории.

