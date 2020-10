Известный юморист Евгений Петросян был госпитализирован в одну из больниц Москвы с предварительным диагнозом «коронавирус», пишет Life со ссылкой на собственный источник.

По его словам, 75-летнего артиста забрала скорая помощь из квартиры 26 октября. Уже сутки он находится под наблюдением врачей и принимает препараты для лечения коронавируса. Также отмечается, что состояние Петросяна удовлетворительное, а лечь в больницу он решил сам, учитывая возраст и показатели по здоровью. Ранее коронавирусом заразился мэр Верхней Пышмы Иван Соломин. Он рассказал, что чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter