Фура съехала в кювет в результате ДТП под Нижним Тагилом

Фура съехала в кювет в результате ДТП под Нижним Тагилом
Фура съехала в кювет в результате ДТП под Нижним Тагилом
Вчера, 22:43ПроисшествияФото: 1MI
ДТП, в результате которого фура съехала в кювет, произошло 27 октября в районе поселка Анатольская под Нижним Тагилом.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видео с места событий можно заметить, что второй участник инцидента — легковой автомобиль белого цвета.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, 20 октября у нового «КамАЗа» отказали на спуске тормоза, в результате чего он влетел в фуру на ЕКАДе. Грузовик возвращался после техобслуживания.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпаварияфураНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы