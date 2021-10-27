Избившие майора на Химмаше трое подростков задержаны в Екатеринбурге

Сообщение поступило в дежурную часть от его супруги ночью 23 октября. Она рассказала, что когда мужчина шел домой, его на улице Черняховского избили неизвестные. Установлено, что майор возвращался в гражданской одежде, пишет Е1 со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.
Уже когда мужчина подошел к подъезду, ему неизвестные брызнули в глаза из газового баллончика и избили. При этом никаких вещей похищено не было, не предъявлялись и требования. В результате пострадавший был госпитализирован. У него травмы лица.
Горелых отметил, что сразу были организованы мероприятия по поиску подозреваемых. В результате ими оказались трое подростков. В ту ночь они искали жертву для ограбления слабого пола, но им попался по дороге мужчина с телефоном в руке.
Теперь дело передано в региональный СКР.