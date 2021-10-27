Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 октября, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Он уточнил, что женщина по неизвестным причинам зарезала дочь ножом. На данный момент она помещена в психбольницу.
По словам источника в правоохранительных органах, женщина сначала пыталась обвинить в содеянном некого мужчину с бородой, который ворвался к ним в дом. Однако в ходе допроса она созналась в преступлении.
В администрации населенного пункта факт произошедшего подтверждают. Там уточнили, что семья считалась благополучной.