Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области

Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области
Мать зарезала восьмилетнюю дочь в мусульманской деревне в Свердловской области
Сегодня, 14:31ПроисшествияФото: 1MI
Свою восьмилетнюю дочь убила 34-летняя жительница деревни Уфа-Шигири, расположенной в Свердловской области. Известно, что она состояла на учете у психиатра.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 октября, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Он уточнил, что женщина по неизвестным причинам зарезала дочь ножом. На данный момент она помещена в психбольницу.

По словам источника в правоохранительных органах, женщина сначала пыталась обвинить в содеянном некого мужчину с бородой, который ворвался к ним в дом. Однако в ходе допроса она созналась в преступлении.

В администрации населенного пункта факт произошедшего подтверждают. Там уточнили, что семья считалась благополучной.

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