Школьница покончила с собой за несколько дней до дня рождения в Екатеринбурге

Школьница покончила с собой за несколько дней до дня рождения в Екатеринбурге
Школьница покончила с собой за несколько дней до дня рождения в Екатеринбурге
Сегодня, 07:59ПроисшествияФото: 1MI
15-летняя школьница покончила с собой в Екатеринбурге за несколько дней до дня рождения. Ее тело было найдено на улице Циолковского 22 октября 2021 года.

На странице девочки Вконтакте знакомые и близкие выражают соболезнования.

Перед гибелью девочка написала маме прощальное сообщение, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». В качестве улики изъят скриншот сообщения с телефона матери.

Напомним, ученица 10 класса в Нижнем Тагиле совершила суицид. Она выпала из окна девятиэтажного дома на улице Металлургов, 70. В социальных сетях девочку захейтили.

Сюжеты:
Екатеринбург
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