Водитель сбил подростка на «зебре» в Екатеринбурге и скрылся

Водитель сбил подростка на «зебре» в Екатеринбурге и скрылся
Водитель сбил подростка на «зебре» в Екатеринбурге и скрылся
Сегодня, 09:32ПроисшествияФото: 1MI
Водитель в Екатеринбурге сбил 16-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

Инцидент случился на улице Блюхера, 63в. Водитель ехал по улице Данилы Зверева и решил повернуть на улицу Блюхера на зелёный свет, пишет Е1 со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В этот момент школьник шел через дорогу, так как для него тоже горел зелёный свет. В результате водитель допустил наезд на ребенка и скрылся с места.

Школьник после происшествия сам добрался до больницы № 9. В результате он был госпитализирован с ушибленной раной левого локтевого сустава, ушибом мягких тканей левой голени и закрытой травмой живота.

На данный момент сотрудниками ГИБДД осуществляется розыск водителя, а также очевидцев ДТП. Их просят позвонить в ГИБДД по телефонам +7 967 742-92-14 или 02.

В Госавтоинспекции напомнили, что согласно КоАП за оставление места происшествия предусматривается наказание в виде лишения водительских прав от года до полутора лет. Также предусмотрен арест на 15 суток.

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Екатеринбург
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