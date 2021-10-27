За убийство 8-летней дочери жительнице уральской деревни грозит пожизненный срок

По версии следствия, в ночь на 26 октября 2021 года 34-летняя женщина после ссоры убила свою дочь. В качестве орудия для совершения преступления она использовала нож. От полученных травм девочка скончалась на месте, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.
На данный момент по делу проводятся следственные действия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В отношении матери планируется направить в суд ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина является инвалидом второй группы. Она самостоятельно обратилась в полицию, позвонив в дежурную часть. Она сообщила, что к ней в дом проник бородатый мужчина и убил ее дочь.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, то поняли, что никакого мужчины не было. В скором времени женщина сама призналась в содеянном. По ее словам, девочка капризничала и отказывалась ложиться спать.
На учете у специалистов женщина не состояла, но ранее обследовалась.