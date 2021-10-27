За убийство 8-летней дочери жительнице уральской деревни грозит пожизненный срок

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, женщина является инвалидом второй группы. Она самостоятельно обратилась в полицию, позвонив в дежурную часть. Она сообщила, что к ней в дом проник бородатый мужчина и убил ее дочь.