Заснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе

Заснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе
Заснувший за рулем водитель из Нижнего Тагила устроил смертельное ДТП на трассе
Сегодня, 12:42ПроисшествияФото: 1MI
Смертельное ДТП спровоцировал водитель грузовика, который уснул за рулем. Трагедия произошла на участке трассы между Серовом и Краснотурьинском (Свердловская область).

Водитель грузовика, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и влетел в LADA Niva и Toyota Land Cruiser. В результате погиб водитель отечественного авто.

Мужчина рассказал, что развозил молоко. Он приехал из Нижнего Тагила в Серов, там выгрузил продукцию и направился в Краснотурьинск. Однако в какой-то момент заснул за рулем, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Личность погибшего мужчины на данный момент устанавливается, а водителю грузовика потребовалась госпитализация. После столкновения грузовик вылетел с трассы и опрокинулся.

Напомним, в ДТП на трассе между Краснотурьинском и Карпинском погибла семейная пара из Североуральска. Тогда Honda Civic влетела в грузовой тягач.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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