В Нижнем Тагиле наживаются на молодых мамах: у тагильчанки украли коляску (ФОТО)

Дело в том, что у девушки вчера украли коляску. Как известно, в некоторых квартирах недостаточно места, чтобы хранить «детский транспорт», поэтому многие семьи вынуждены оставлять их на площадке, провоцируя тем самым злоумышленников. Вот что пишет Татьяна о случившемся:

У меня опять «отличная» новость. Сегодня на Вагонке, в районе «Кедра» у нас стащили с 3-го этажа ночью коляску. Вопрос - зачем? Или у наркоманов уже вообще ничего святого я так пониманию, нет, нежели как у матери-одиночки коляску воровать?

Как рассказала Татьяна TagilCity.ru, сотрудники полиции приехали к девушке лишь в 22:00, составили протокол и уехали. Коляска достаточно дорогая – 15 тысяч рублей, а для матери-одиночки это весьма серьезные деньги.

Фотография со страницы Татьяны

Надо сказать, что подобные преступления, явно, не редкость. Однажды TagilCity.ru писал

В пресс-службе МВД Нижнего Тагила отметили, что «это в любом случае кража, о ней надо заявлять». И в Нижнем Тагиле такие преступления происходят, обращений по ним достаточно.