Вчера на Вагонке сбили пешехода: тагильчанин скончался
В течение ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них 9 пешеходов погибли, а 25 человек получили травмы.
Вчера утром, в 9:00, водитель автомобиля Toyota Estima, следуя по улице Юности со стороны Энтузиастов в сторону Вагоностроителей, около дома №5 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.
Пешеход, мужчина 1955 года рождения, скончался на месте ДТП, еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В ГИБДД отмечают, что никто из пострадавших в ДТП пешеходов не имел одежды со светоотражающими элементами. Водители, обнаружив пешеходов за несколько метров от автомобиля, не имели возможности остановить автомобиль для предотвращения наезда.
С целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме безопасности пешеходов, популяризации световозвращающих элементов 29 ноября в 9 часов на Ленинградском проспекте у магазина «Мегамарт» проводится социально-значимая акция «Засветись!» с участием отдела ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» и отряда юных инспекторов дорожного движения школы № 95 «Дорожный патруль».
Для участия в акции приглашаются законопослушные пешеходы, имеющие в одежде световозвращающие элементы, а также те, кто пока не имеет фликера, но хочет быть заметным на дороге. В ходе акции запланировано вручение свотоотражающих предметов пешеходам.
© TagilCity.ru