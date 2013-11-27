Вчера на Вагонке сбили пешехода: тагильчанин скончался

Вчера утром, в 9:00, водитель автомобиля Toyota Estima, следуя по улице Юности со стороны Энтузиастов в сторону Вагоностроителей, около дома №5 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Пешеход, мужчина 1955 года рождения, скончался на месте ДТП, еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В ГИБДД отмечают, что никто из пострадавших в ДТП пешеходов не имел одежды со светоотражающими элементами. Водители, обнаружив пешеходов за несколько метров от автомобиля, не имели возможности остановить автомобиль для предотвращения наезда.

С целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме безопасности пешеходов, популяризации световозвращающих элементов 29 ноября в 9 часов на Ленинградском проспекте у магазина «Мегамарт» проводится социально-значимая акция «Засветись!» с участием отдела ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское» и отряда юных инспекторов дорожного движения школы № 95 «Дорожный патруль».

Для участия в акции приглашаются законопослушные пешеходы, имеющие в одежде световозвращающие элементы, а также те, кто пока не имеет фликера, но хочет быть заметным на дороге. В ходе акции запланировано вручение свотоотражающих предметов пешеходам.