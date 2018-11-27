7 лет из-за 800 рублей: двое мужчин ограбили жителя Нижнего Тагила

26 ноября в отдел полиции №16 обратился 27-летний житель Нижнего Тагила. Он заявил, что на перекрестке ул. Пархоменко – Газетная на него совершили нападение двое пьяных мужчин.

Около полуночи тагильчанин вышел из круглосуточного магазина. Он увидел, что следом за ним идут двое мужчин в алкогольном опьянении. Потерпевший попытался убежать, но злоумышленники догнали его, повалили на землю и вытащили из кармана 800 рублей.

Полицейские незамедлительно передали информацию патрулирующим улицы города сотрудникам. Один из нарядов патрульно-постовой службы заметил недалеко от места преступления двух пьяных мужчин. Потерпевший опознал в них нападавших. Один из подозреваемых уже был ранее судим.