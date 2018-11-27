86 нелегальных мигрантов из Екатеринбурга отправлены на родину

86 нелегалов судебные приставы отправили из аэропорта Кольцово обратно в страны ближнего зарубежья.

Нелегальных жителей столицы Урала признали виновными в совершении правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 Административного кодекса России. Суд вынес постановление о принудительной отправке из страны иностранных граждан, проживавших в Екатеринбурге.