86 нелегальных мигрантов из Екатеринбурга отправлены на родину
Сегодня, 20:03ПроисшествияФото: пресс-служба УФССП России
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Граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана, нелегально проживающих в Екатеринбурге, судебные приставы принудительно отправили из аэропорта Кольцово на родину.
Сюжеты: Екатеринбург
86 нелегалов судебные приставы отправили из аэропорта Кольцово обратно в страны ближнего зарубежья.
Нелегальных жителей столицы Урала признали виновными в совершении правонарушения по ч. 1.1. ст. 18.8 Административного кодекса России. Суд вынес постановление о принудительной отправке из страны иностранных граждан, проживавших в Екатеринбурге.
Вернуться в страну правонарушители смогут только по прошествии пяти лет, сообщает «Областная газета».
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